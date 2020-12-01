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Kars ve Ardahan'da "zorunlu kış lastiği denetimi" yapıldı

Kars ve Ardahan'da

KARS (AA) - Kars ile Ardahan'da yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 2017 yılında "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" kapsamında ticari araçlar için zorunlu hale getirilen uygulama doğrultusunda jandarma ve polis ekipleri denetim yaptı.

Kars'ta bölge trafik, otogar kavşağı ile Paşaçayır yolunda uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri, sürücülerin kış lastiği takıp takmadığını denetledi. Uygulamada durdurulan araç lastiklerinin diş derinliği "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü.

- Ardahan

Ardahan'da da jandarma ekipleri kış lastiği denetimi yaptı.

Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak Kavşağı ile Ardahan-Göle kara yolunun Yalnızçam mevkisinde denetim yapan ekipler, sürücülerin kış lastiklerini denetledi.

Ekipler, sürücülerin araçlarında çekme halatı, zincir seti, ilk yardım çantası ve trafik ikaz işareti gibi ekipmanları bulundurmalarını istedi.

Anahtar Kelimeler:
ArdahanDenetİmJandarmaKars
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