Karatutlu: Sağlık Bakanlığı, ruh sağlığı desteği sağlamalı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde söz alan DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, yaptığı konuşmada 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin ardından, depremden etkilenen 13 milyon insanın yaşadığı ruhsal sıkıntılara dikkat çekti.

‘Bölgeye ruh sağlığı hizmetleri desteği sağlanmalı’

Depremi yaşamaları nedeniyle insanlarda panik atak, stres bozukluğu, depresyon, travma sonrası aile içi çatışma, gençlerde kaygı bozukluğu gibi problemlerin sık görüldüğünü belirten Karatutlu, Sağlık Bakanlığı’nın bu çerçevede, bölgeye ruh sağlığı hizmetlerine destek amaçlı psikiyatri doktoru, psikolog, sosyal hizmet uzmanı desteği sağlamadığını, bölgede kurumsal bir yapılanmanın da bulunmadığını ifade etti.

Karatutlu; Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da yaşanan travmanın etkisinin uzun yıllar süreceğini hatırlatarak, Sağlık Bakanlığı’nı ruh sağlığı hizmetlerinin artırılması için göreve davet etti.