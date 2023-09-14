Karadeniz'de boğulan gencin cenazesi İstanbul'da defnedildi

Sinop'ta, serinlemek için girdiği denizde kaybolan ve bir hafta sonra cansız bedenine ulaşılan 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Mar'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Lise öğrencisi Ahmet Yusuf Mar için, Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Çok sayıda aile yakınının katıldığı törende baba Bekir Mar cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Ahmet Yusuf Mar'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törende gazetecilere konuşan dede Ali Mar, torunu Ahmet Yusuf'un mahallesinde sevilen bir genç olduğunu belirterek, ülke gençlerinin sağlıklı sıhhatli olmaları için dua ettiğini söyledi.

Olay

İstanbul'dan ailesiyle tatil için Sinop'a giden ve Akliman'da 7 Eylül Perşembe günü babası Bekir Mar ile denize giren Ahmet Yusuf Mar, akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Mar'ın cansız bedeni dün, boğulma olayının gerçekleştiği yerin 1200 metre uzağında, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce bulunmuştu.