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Karadeniz Metro Durağında Atatürk'e Saygısızlık: Atatürk Posterli Bayrağa Zarar Veren Şüpheli Tutuklandı

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Karadeniz Metro Durağında Atatürk'e Saygısızlık: Atatürk Posterli Bayrağa Zarar Veren Şüpheli Tutuklandı
İstanbul'da, Karadeniz Metro Durağı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için asılan Atatürk'ün resimli Türk bayraklarına zarar verme girişiminde bulunan bir şahıs, olay yerinde bulunan sivil polis ve güvenlik görevlileri tarafından fark edildi.

stanbul'da, Karadeniz Metro Durağı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için asılan Atatürk'ün resimli Türk bayraklarına zarar verme girişiminde bulunan bir şahıs, olay yerinde bulunan sivil polis ve güvenlik görevlileri tarafından fark edildi.

Olay Anında Gözaltına Alınan Şüpheli

Bu kişi, bayrağa müdahale ettiği esnada sivil polisler ve güvenlik görevlileri tarafından durduruldu. Ancak şüpheli, gözaltına alınma sırasında direnç göstererek bir polis memuruna ve güvenlik görevlisine hafif şekilde zarar verdi.

Şüphelinin Kimliği ve Suç Kaydı

Yapılan kimlik tespitinde, bu şahsın E.T. olduğu anlaşıldı. E.T.'nin daha önce çeşitli suçlardan dolayı toplamda 14 adet kaydı bulunduğu belirlendi. E.T. hakkında "Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret", "devletin egemenlik sembollerini aşağılama" ve "görevliye direnme" suçlarından işlem başlatıldı.

Adliyeye Sevk ve Sonuç

E.T., polis merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Burada çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklama kararı verilerek cezaevine sevk edildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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