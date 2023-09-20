Karabağ Krizi: Aliyev'den Şok Açıklamalar ve Ermenistan'a Net Mesaj!

Azerbaycan'ın lideri İlham Aliyev, son Karabağ operasyonlarına dair bilgi verdi. Canlı yayında yaptığı açıklamalarda, Ermeni silahlı güçlerine karşı yapılan harekatta Azerbaycan ordusunun gösterdiği başarıya vurgu yaptı. "Bir günde tüm operasyonel görevlerimizi başarıyla tamamladık." ifadelerini kullanan Aliyev, Azerbaycan'ın egemenliğinin tekrar tesis edildiğini belirtti.

Şehitler ve Operasyon Detayları

Karabağ bölgesinde meydana gelen mayın patlaması sonucunda dört Azerbaycan polisinin hayatını kaybetmesinin ardından, Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonda bazı zorluklarla karşılaşıldığını, ancak ordunun bu zorlukların üstesinden geldiğini vurguladı. Aliyev, "Maalesef operasyonlar sırasında şehitlerimiz oldu. Ancak Ermenistan'a gereken ders verildi." şeklinde konuştu.

Antiterör Harekatının Sonuçları

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın Karabağ'da yasadışı olarak konuşlandırdığı birlikleri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Aliyev, "Ermenistan'ın bu birliklerini Karabağ'dan çıkardık. Bölgedeki sivil halkın güvenliği için gereken direktifleri verdim." dedi.

Ermenistan'ın Tutumu ve Ateşkes

Aliyev, Ermenistan'ın Karabağ'da bulunan askeri güçlerini 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan anlaşmaya aykırı bir şekilde geri çekmediğini belirtti. Ancak, Ermeni güçlerin silah bırakması ve Azerbaycan topraklarından çıkması halinde operasyonların duracağına dair söz vermişti. Aliyev, "Ne yazık ki, Ermenistan ateşkese tam olarak uymadı ve ateşkes ilanından sonra bile mevzilerimize saldırdı. Ancak biz, verdiğimiz sözleri tuttuk." dedi.

Karabağ'ın Durumu ve Ermeni Halkı İle İlişkiler

Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ'ın uluslararası alanda tanınan Azerbaycan toprağı olduğunu belirtti ve bu durumu tüm dünyanın bildiğini, Ermenistan'ın da bu gerçeği kabul edeceğini ifade etti. Son olarak, "Ermeni halkıyla bir problemimiz yok. Ermeni halkını bu yaşananlardan sorumlu tutmuyoruz. Sorumluluk, suçları işleyen yöneticilere aittir." şeklinde konuştu.