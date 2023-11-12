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Kara yollarında son durum

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Kara yollarında son durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı-Akmeşe kavşakları, 3-5. kilometrelerinde yol bakım onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle Ankara-İstanbul istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 22-26. kilometrelerinde Kırkgeçit 15 Viyadüğü'nde derz çalışması sebebiyle (sol platform) Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Adana istikametinden (sağ platform) iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 48-52. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yol yapım çalışmaları dolayısıyla Kahramankazan-Ankara istikametinde ulaşıma izin verilmiyor. Bu nedenle ulaşım Ankara-Kahramankazan istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) ve kontrollü olarak devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları sebebiyle kapatıldığından ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 2-4. kilometrelerinde taş duvar yapımı dolayısıyla sağ şerit kapatılmış olup, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 18-19. kilometrelerinde istinat duvarı onarım çalışması nedeniyle sol taşıma yolu trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Tokat-Sivas yolunun 35-38. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Piraziz-Tirebolu-Görele yolunun 0-74. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde otokorkuluk montaj çalışması dolayısıyla saat 18.00'e kadar ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 20-21. kilometrelerinde Bartın Devlet Hastanesi Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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