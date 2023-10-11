Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanabiliyor.

Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney kavşakları 3-5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Muğla-Marmaris ayrımı-Köyceğiz-Dalaman yolu, 0-55. kilometrelerindeki 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla bugün 12.00-15.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 5. kilometresindeki köprünün (Şuhut Kavşağı) genleşme derzi onarımı nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım köprü yerine kavşak üzerinden gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 72-75. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpü bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla kapatılarak, ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Denizli-Çardak yolunun 40-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Elazığ-Malatya yolunun 16-21. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Pınarlar-Şebinkarahisar yolunun 32. kilometresindeki Eğribel Tüneli'nin Pınarlar-Şebinkarahisar yönündeki tüpünde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle tünelin sağ tüpü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer tüpten iki yönlü sağlanıyor.

Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 50-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.