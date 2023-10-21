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Kanser Derneği'nden Sürpriz Hediye

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Kanser Derneği'nden Sürpriz Hediye
Türk Kanser Derneği Sağlık ve Eğitim Direktörü Tuğçe Küştur, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Hematoloji Bölümü’nde yatan çocuk hastalara ziyarette bulundu.

Türk Kanser Derneği Sağlık ve Eğitim Direktörü Tuğçe Küştur, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Hematoloji Bölümü’nde yatan çocuk hastalara ziyarette bulundu.

1964 yılında kurulan, Türkiye’nin en köklü kurumlarından olan Türk Kanser Derneği, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nin hematoloji servisinde yatan, yaşları 3 ila 17 arasında değişen çocuklarla ve aileleriyle görüşerek onlarla sohbet ettiler. Her çocuğun yaşına uygun olarak içinde kıyafet, oyuncak, boyama, temel temizlik araçları gibi malzemelerin bulunduğu hediye kitleri armağan ettiler. Uzun ve ağır tedavi süreçlerinden geçen çocuklar, aldıkları hediyelerle çok mutlu oldular.

Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Avni Atay, Türk Kanser Derneği tarafından yapılan bu ziyaretin tedavi gören çocuk hastalara ve ailelerine moral ve motivasyon kattığını dile getirerek teşekkür etti.

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