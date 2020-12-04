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Kan Bağışı Hafta Sonu Kısıtlaması Kapsamında Değil

COVID-19 pandemisi nedeniyle hafta sonu alınan sokağa çıkma kısıtlamasından kan bağışçıları muaf tutuldu. Kızılay’ın www.kanver.org sitesinden randevu oluşturan vatandaşlar kan bağışı için Kızılay Kan Bağış Merkezlerine gidebilecek.

Kan Bağışı Hafta Sonu Kısıtlaması Kapsamında Değil

Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında aylardır ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların yanı sıra kan ve immün plazma bağışı alarak hastaların şifa bulmasını sağlayan Türk Kızılay’ın ulusal kan stokları, pandeminin yeniden yükselişe geçmesi ve kış koşularının hissedilmeye başlaması ile düşüş eğilimine girdi.

Gerek hastanelerde acil kan bekleyen hastalar gerekse COVID-19 pandemisi nedeniyle yoğun bakımlarda immün plazma bağışı bekleyen hastaların sıkıntı yaşamaması için kan ve plazma bağışçıları, hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

İsteyenler Hafta Sonu Kan Bağışında Bulunabilir

Kan bağış merkezlerinin hastane olmadığını ve son derece hijyenik ortamlar olduğunu hatırlatan Türk Kızılay, maske ile sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyulduğunu belirtti. Kızılay, hafta içi vakit bulamayan vatandaşların hafta sonu kısıtlamaya dâhil olmadan bağışta bulunabileceklerini ifade etti. Hafta sonu kan bağışında bulunmak isteyenlerin, Türk Kızılay’ın www.kanver.org sitesinden alacakları randevu sonrasında telefonlarına gelen mesaj ile kısıtlamaya dâhil olmadan kan bağışı birimlerine başvurabilecekleri vurgulandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
KızılayKanbagisi
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