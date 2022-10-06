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Kahramanmaraş merkezli 3 ilde "POS tefeciliği" operasyonunda 26 şüpheli yakalandı

Genel 06.10.2022, 17:57
Kahramanmaraş merkezli 3 ilde

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, POS cihazıyla tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik başlatılan operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "POS tefeciliği"ne yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Kahramanmaraş, İstanbul ve Gaziantep'te önceden belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda 8 POS cihazı, 68 senet, 5 çek, yaklaşık 145 bin Türk Lirası ile 12 bin Amerikan Doları, 335 Avro, 53 kredi ve banka kartı, 7 CD, 10 borçlu ve borç miktarlarının yazılı olduğu ajanda ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 14'ü ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 12'sinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

#12 gözaltı #Kahramanmaraş #pos tefeciliği
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