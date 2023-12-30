Kahramanlar-38 Operasyonu: Türkiye Genelinde 189 DEAŞ Şüphelisi Yakalandı

Türkiye'nin huzur ve güvenliği için büyük önem arz eden bir olaya tanık olduk. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, terör örgütü DEAŞ'a karşı 37 ilimizde eş zamanlı olarak yürütülen Kahramanlar-38 Operasyonu'nda, 189 şüpheli başarıyla yakalandı. Bu operasyon, ülkemizin terörle mücadelesindeki kararlılığını ve gücünü bir kez daha gösterdi.

Operasyonun Detayları ve Kapsamı

Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşti. Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara göre, bu kapsamlı operasyon Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 37 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlendi. 189 şüphelinin gözaltına alınması, operasyonun başarısını ve ulusal güvenlik güçlerimizin etkinliğini ortaya koyuyor.

İçişleri Bakanı'nın Mesajı ve Güvenlik Güçlerimizin Azmi

Yerlikaya, operasyonlarla ilgili paylaştığı görüntülerde millete seslenerek, ülkemizin huzuru ve birliği için teröristlere göz açtırmayacaklarını vurguladı. Bakan, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleri ve milletimizin dualarıyla terörle mücadeleye aralıksız devam edileceğini belirtti. Kahraman polislerimizi tebrik ederek, onların her daim korunması için dua ettiğini ifade etti. 365 gün, dört mevsim, 12 ay boyunca gece gündüz demeden yürütülen operasyonlar, terörle mücadeledeki kararlılığımızı ve sürekliliğimizi gösteriyor.

3️⃣7️⃣ İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-38” Operasyonlarında 1️⃣8️⃣9️⃣ şahıs yakalandı❗



Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;

Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası,… pic.twitter.com/4hsQsI7zfc — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 30, 2023

Terörle Mücadelenin Geleceği

Yerlikaya'nın açıklamaları, terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğinin altını çiziyor. Bu operasyon, terörle mücadelede yeni bir sayfa açmış ve ulusal güvenliğimizin sağlam temeller üzerinde yükseldiğini göstermiştir. Kahramanlar-38 Operasyonu, ülkemizin terörle mücadeledeki azim ve kararlılığının en somut örneği olarak tarihe geçmiştir.

Bu operasyon, Türkiye'nin güvenlik güçlerinin etkinliği ve terörle mücadeledeki kararlı duruşunu bir kez daha kanıtlamıştır. Ülkemizin huzur ve istikrarının korunması adına yapılan bu ve benzeri operasyonlar, gelecekte de terörle mücadelede etkili bir rol oynayacak ve güvenli bir Türkiye için temel taşlarını oluşturacaktır.