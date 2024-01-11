Kafes-30 Operasyonunda Interpol Tarafından Aranan 10 Kişi Yakalandı

İstanbul, uluslararası suç örgütleri ve suçlulara göz açtırmıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı bir operasyonla, 6 ülkenin aranan suçlularını kıskıvrak yakaladığı ortaya çıktı.

Uluslararası Suç Örgütlerine Darbe: Kafes-30 Operasyonu

"Kafes-30" adı verilen bu operasyon, kentteki huzur ve güvenliği sağlama konusundaki kararlılığın bir göstergesi. Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hiçbir suç örgütüne tolerans gösterilmeyeceğinin altını çizdi.

Operasyonun Detayları ve Katılımcılar

Operasyona, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü önderlik etti. 46 ekip ve 117 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, İran, Güney Kore, Suriye, Çin, Özbekistan ve İsviçre'nin aradığı 10 şüpheli ele geçirildi.

Yakalanan Şüpheliler ve Suçları

İsviçre'de dolandırıcılık suçundan aranan Taiguo Liu, İran'da dolandırıcılık suçundan aranan Paria Ghasemi, kara para aklama suçundan aranan Omid Alaghi, ve diğer suçluların yakalanması, uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Operasyonun Sonuçları ve Etkileri

Yerlikaya, operasyonu düzenleyen ekipleri övdü ve devletin suçla mücadeledeki kararlılığını vurguladı. Bu operasyon, suç örgütlerine ve işbirlikçilerine net bir mesaj gönderiyor: Türkiye'de suç işlemek için yer yok.

Bu operasyon, sadece suçluların yakalanmasıyla değil, aynı zamanda ülkenin huzur ve güvenliğine yönelik taahhüdüyle de önem taşıyor. İstanbul, uluslararası işbirliği ve kararlılıkla suç ve suçlulara karşı mücadelesini sürdürüyor.