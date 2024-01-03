Kafes-28 Operasyonu: Uluslararası Suç Örgütlerine Büyük Darbe

Türkiye'nin huzur ve güvenliğini tehdit eden uluslararası suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen ve tarihe "Kafes-28" olarak geçen operasyon, ülkemiz güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarının bir göstergesi oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, 11 ilimizde eş zamanlı düzenlenen bu operasyon, 18 farklı ülkenin aranan suçlularını Türkiye topraklarında adalete teslim etti.

Uluslararası Koordinasyon ve İş Birliği

Kafes-28 operasyonu, emniyetimizin uluslararası boyutta gösterdiği iş birliği ve koordinasyonun en yeni örneklerinden biri. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın belirttiğine göre, İstanbul, Antalya, Sakarya gibi 11 ilimizde, Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'ya, İsrail'den Hindistan'a kadar 18 ülkenin peşinde olduğu 56 şüpheli, titiz bir çalışma neticesinde yakalandı.

Suç Örgütlerine Karşı Kararlılık

Operasyonun detaylarına bakıldığında, suç örgütü üyeliği, uyuşturucu ticareti, kara para aklama gibi birçok alanda faaliyet gösteren bu şüphelilerin, toplumun huzurunu tehdit ettiği açıkça görülüyor. İçişleri Bakanı'nın ifadelerine göre, emniyet güçlerimiz, uluslararası suç örgütleri ve zehir tacirlerine göz açtırmayarak, halkımızın güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Kahraman Polislerimiz ve Devam Eden Taramalar

Yerlikaya, operasyonun başarısında önemli rol oynayan emniyet güçlerimizi övgüyle anarak, sabahın erken saatlerinde başlayan operasyonun başarıyla tamamlandığını ifade etti. Ayrıca, devletimizin güvenlik güçlerinin terör ve suç odaklarına karşı etkin mücadelesinin devam edeceğini vurguladı.

Kafes-28 operasyonu, Türkiye'nin uluslararası suçlara karşı gösterdiği kararlı duruşun ve etkin mücadelenin somut bir örneği olarak tarihe geçmiştir. Bu başarı, halkımızın huzur ve güvenliği için çalışan güvenlik güçlerimize olan inancımızı pekiştirmiştir.