Jandarma düzensiz göçle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor

Ülke genelinde yasa dışı göç ve insan kaçakçılığıyla mücadelesini kararlılıkla sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı, sınır hattında ve sınır birliklerinin gerisinde alınan güvenlik önlemlerini üst düzeyde tutuyor.

Van İl Jandarma Komutanlığında, jandarma sorumluluk bölgelerinde yasa dışı göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele konusunda alınan önlemler, yürütülen çalışmalar ve yakalanan düzensiz göçmenlere ilişkin sunum yapıldı.Sunumu yapan Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Daire Başkanı Jandarma Albay Bülent Baykal, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sınır illeri ile ülke genelinde yasa dışı göç ve insan kaçakçılığıyla mücadelenin devam ettiğini belirtti.