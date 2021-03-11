Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs Kanal 7 Emanet Dizisi 134. Bölüm Fragmanı Kanal 7 Emanet Dizisi 133. Bölüm Fragmanı
Türkiye'de üretilen 'Xiaomi' akıllı telefonlar nisanda satışa sunulacak
Türkiye'de üretilen 'Xiaomi' akıllı telefonlar...
Tematik denetimlerde 2 bin 71 işletme ve kişiye idari işlem uygulandı
Tematik denetimlerde 2 bin 71...
Ödemeler dengesi verileri açıklandı
Ödemeler dengesi verileri açıklandı
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Libya'da hükümet güvenoyu aldı
Libya'da hükümet güvenoyu aldı

İzmir'de sahte parayla cep telefonu almaya çalışan 6 şüpheli yakalandı

İzmir'de sahte parayla cep telefonu almaya çalışan 6 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, bir AVM'den sahte parayla cep telefonu almaya çalışan 6 zanlı gözaltına alındı.

Kazım Dirik Mahallesi 372 Sokak'taki bir AVM'de bulunan teknoloji mağazasına gelen 4 kişi, sahte dövizle cep telefonu almaya çalıştı.

Durumun fark edilmesi üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yakalanan 2 şüphelinin yapılan üst aramasında, sahte 14 bin 300 avro ile sahte bin 500 dolar ve cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin diğer zanlıların nerede olduklarını bilmediklerini söylemesi üzerine, ekipler güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemede zanlıların eşkalleri tespit edildi. AVM'nin otoparkında 33 CMD 43 plakalı bir araçtan şüphelenilmesi üzerine ekipler, aracın yanına giderek, kaçan 2 şüpheliyi ve araçta bulunan 2 kişiyi daha yakaladı.

Olayla ilgili Salih Ö, Umut Ö, İbrahim Ö, Nurullah G, Mücahit T. ve Mert T. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
AVMGözaltıIzmirSAHTE PARATeknoloji Mağazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.