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İzmir'de 179 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de 179 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 sığınmacı ile Çeşme ilçesindeki balıkçı teknesinde 130 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında lastik bot içerisinde yabancı uyruklular bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen bottaki 49 sığınmacı kurtarıldı.

Öte yandan Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında görevli iki Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen balıkçı teknesinde 130 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya getirilen sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.


Anahtar Kelimeler:
ÇeşmeIzmirSahil Güvenlik Komutanlığı
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