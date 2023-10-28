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İzmir Orhanlı Köyü'nde Jeotermal Enerji Santrali Projesine Direniş

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İzmir Orhanlı Köyü'nde Jeotermal Enerji Santrali Projesine Direniş
İzmir'in Seferihisar bölgesinde bulunan Orhanlı köyü, Jeotermal Enerji Santrali (JES) projelerine karşı süregelen direnişini devam ettiriyor. Bu köy, Türkiye'nin organik ve sağlıklı besin kaynaklarından biridir. Geçen dört yılda, köy sakinleri beş başarılı hukuk mücadelesi ile JES projelerine direndi.

İzmir'in Seferihisar bölgesinde bulunan Orhanlı köyü, Jeotermal Enerji Santrali (JES) projelerine karşı süregelen direnişini devam ettiriyor. Bu köy, Türkiye'nin organik ve sağlıklı besin kaynaklarından biridir. Geçen dört yılda, köy sakinleri beş başarılı hukuk mücadelesi ile JES projelerine direndi.

Fakat, Küçük Menderes Enerji firması tarafından yapılan minimal değişikliklerle revize edilen projeyi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir kez daha kabul etti.

İzmir'in Organik Gıda Deposuna Jeotermal Tehdit

Orhanlı köyü, İzmir'in zeytinyağı ve organik gıda merkezidir. JES'in potansiyel tehditleri, köyde yaşayanlar kadar organik gıdaya erişen birçok kişiyi de etkiliyor. Kooperatif Başkan Yardımcısı Galip Ener, "Tarımsal üretim havzamıza zarar veren projeler mantıklı değil. Enerji projeleri, geleceğin gıda güvencesini düşünerek planlanmalıdır" diye belirtti.

Orhanlı: Biyolojik Çeşitlilik ve Tarihi Üretim Merkezi

Orhanlı, Türkiye'nin biyolojik açıdan en değerli alanlarından birinde yer almaktadır. Doğa Derneği'nin çalışmaları sonucu, bu köy aynı zamanda tarihi bir üretim merkezi olarak kabul edilmiştir. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç, bu projelere karşı olduklarını ve hukuki mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Hukuki Perspektif: İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji

Doğa Derneği'nin hukuki danışmanı Av. Cem Altıparmak, iklim değişikliğiyle mücadelede bölgesel özelliklerin ve sosyo-ekonomik dinamiklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Altıparmak, "Bir enerji projesinin bölgeyi dikkate almaması, iklim krizine uyumsuzluk yaratır" dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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