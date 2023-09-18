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İzmir Karşıyaka'da Bıçaklı Kavga: 18 Yaşındaki Baran Çatalbaşoğlu Hayatını Kaybetti

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İzmir Karşıyaka'da Bıçaklı Kavga: 18 Yaşındaki Baran Çatalbaşoğlu Hayatını Kaybetti
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün gece meydana gelen bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Baran Çatalbaşoğlu hayatını kaybetti. Kavga, Cumhuriyet Mahallesi'nde B.A. (33) ile Baran Çatalbaşoğlu (18) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dün gece meydana gelen bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Baran Çatalbaşoğlu hayatını kaybetti. Kavga, Cumhuriyet Mahallesi'nde B.A. (33) ile Baran Çatalbaşoğlu (18) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.

Olayın Detayları

İkilinin tartışması hızlı bir şekilde kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine B.A., bıçakla Çatalbaşoğlu'nu yaraladı. Olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Acil Müdahale Yetmedi

Baran Çatalbaşoğlu, sağlık ekiplerince hemen özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Darp sonucu yaralanan B.A. ise İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edilen B.A, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. İki kişi arasında çıkan tartışmanın neden kaynaklandığı henüz belirlenemedi.

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