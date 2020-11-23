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İzmir'de 190 binin üzerinde binada deprem taraması tamamlandı

Kent genelinde toplam 190 binin üzerinde bina ve 900 bin bağımsız bölümde tarama işlemleri sonlanırken, vatandaşların binalarının durumunu 30 günlük askı süresinde muhtarlıklardan takip edebileceği bildirildi.

İzmir'de 190 binin üzerinde binada deprem taraması tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Canİzmir'de meydana gelen depremin ardından kent genelindeki 23 ilçede 190 binin üzerindeki bina ve 900 bin bağımsız bölümde hasar tespitinin tamamlandığını bildirdi.

Can,  yaptığı açıklamada, depremin yaşandığı ilk andan itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak çalışmalara başladıklarını, Bakan Murat Kurum başkanlığında ilk günden itibaren bin 200 bakanlık personeliyle sahada çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken yoğun hasar almış yapıların deplasmanlarını ölçüp AFAD'a bilgi verdiklerini, hasar tespiti için ilk etap çalışmaları kapsamında Bayraklı ve Bornova ilçelerinin tamamı, Karşıyaka'nın 6 mahallesi, Seferihisar ve Karaburun'un 3'er mahallesinde toplam 109 bin 521 binada çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Risk analizi yaptırma tavsiyesi

Çalışmanın ikinci etabında vatandaşlardan gelen başvuruların da değerlendirildiğini anlatan Can, 81 il müdürlüğünden 643 inşaat mühendisi ve mimarla kentin 26 ilçesindeki toplam 241 mahallede binaları taradıklarını anlattı. 

Can, şu bilgileri verdi:

"Kent genelinde yaptığımız iki çalışmada toplam 190 binin üzerinde bina ve 900 bin bağımsız bölümü taramış olduk. Kent genelinde çalışmalar tamamlanmış oldu. Listeleri AFAD'a gönderdik. Vatandaşlar binalarının durumunu 30 günlük askı süresinde muhtarlıklardan takip edebilecek. Bizim yaptığımız çalışmalar, bu depremin binaya vermiş olduğu zararları tespit etmek içindir. Bu depremde az hasar almış ya da hasarsız olarak görülen bir bina, örneğin 6,6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunda dayanabilir anlamına gelmez. Bunun için vatandaşların lisanslandırılmış kuruluşlar aracılığıyla bina risk analizi yaptırmalarını tavsiye ediyoruz."

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