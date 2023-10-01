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İzmir Buca'da 3,7 büyüklüğünde deprem korkuttu

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İzmir Buca'da 3,7 büyüklüğünde deprem korkuttu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, merkez üssü İzmir Buca olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İzmir'de saat 16.30'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, merkez üssü İzmir Buca olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İzmir'de saat 16.30'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin, 6,44 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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