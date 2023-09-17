İzmir Açıklarında Sahil Güvenlik Tarafından 228 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 228 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Selçuk ilçesi açıklarında lastik bot içinde bulunan 78 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçesi açıklarında da yasa dışı faaliyet gösteren botlarda 150 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen bir lastik botta da 38 düzensiz göçmenin olduğu tespit edildi. Seferihisar ilçesi açıklarında yapılan kurtarma operasyonuyla bu göçmenler de güvende.

Yakalanan tüm düzensiz göçmenler, yapılan ilk işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.