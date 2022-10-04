İzmir açıklarında 143 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 göçmen yakalandı
İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, 143 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 143 düzensiz göçmeni kurtardı.
Öte yandan Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik bot içerisindeki 31 göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüklerine gönderildi.
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
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