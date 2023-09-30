İyilik Atölyesi'nin Özel Organizasyonu: Bodrum'da Müzik ve İyilik Dolu Bir Gece

"İyiliğin Peşindeyiz" felsefesiyle bilinen ve sayısız iyilik projeleriyle tanınan İyilik Atölyesi, 6 Ekim Cuma günü Bodrum'da unutulmaz bir etkinlik düzenleyecek. Bu özel organizasyon, hem katılımcılara keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor hem de iyilik hareketini daha geniş kitlelere yaymayı amaçlıyor.

Azka Otel'de Müzik Rüzgarı: Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası Sahne Alıyor

Bodrum'un seçkin otellerinden Azka Otel, bu özel geceye ev sahipliği yapacak. Etkinlik kapsamında, tanınmış müzisyen Behzat Gerçeker ve sevilen ENBE Orkestrası, dinleyenleri büyüleyecek performanslarıyla sahnede olacak. Ayrıca, DJ Suat Ateşdağlı'nın enerjik performansıyla geceye renk katacağı kesin.

Melike Öcalan Sunumuyla Eğlenceli Anlar

Melike Öcalan, sunuculuğuyla bu özel geceye ayrı bir zenginlik katacak. O'nun eşsiz sunum tarzı ve sıcaklığıyla katılımcılar, bu özel etkinlikten elde edilen gelirin nasıl daha geniş kitlelere ulaşarak iyilikte kullanılacağına tanıklık edecek.

İyilik Atölyesi'nin Misyonu ve Başkan Berna Kaplan'ın Mesajı

İyilik Atölyesi, kurulduğu ilk günden itibaren destekçilerinin de yardımıyla pek çok önemli projeyi hayata geçirdi. Kurucu Başkan Berna Kaplan, bu özel etkinlikle ilgili olarak, "6 Ekim'deki bu etkinlik, iyiliğin sadece bir kişiyle sınırlı kalmayıp, çoğalarak daha büyük kitlelere ulaşması için bir adım." şeklinde düşüncelerini paylaştı.

Bu etkinlik, hem eğlenceli bir gece vaad ediyor hem de iyiliğin daha geniş kitlelere yayılması adına önemli bir adım olacak. Bodrum'da düzenlenecek bu özel gecede hem eğlenip hem de iyiliğe katkıda bulunmak isteyen herkesi bekliyoruz.