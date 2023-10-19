İtalya'daki Grev Nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) Seferleri İptal Edildi

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da meydana gelecek grev nedeniyle 20 Ekim Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan bazı seferlerini karşılıklı iptal etmek zorunda kaldı.

Grev Nedeniyle İptal Edilen THY Seferleri

THY'nin İtalya seferlerinin bazıları, grev nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. İşte iptal edilen seferler:

TK 1878 Milano-İstanbul Seferi

20 Ekim Cuma günü yapılması planlanan TK 1878 seferi maalesef iptal edilmiştir. Bu seferin yolcuları için alternatif düzenlemeler yapılacaktır.

TK 1873 İstanbul-Milano Seferi

THY'nin İstanbul-Milano hattındaki TK 1873 seferi de grev nedeniyle iptal edilmiştir. Yolcular, seyahat planlarını gözden geçirmelidirler.

TK 1874 Milano-İstanbul Seferi

Milano'dan İstanbul'a yapılacak TK 1874 seferi, grev dolayısıyla gerçekleştirilemeyecektir. Yolcular için bilgi almak için THY ile iletişime geçmelidirler.

TK 1895 İstanbul-Milano Seferi

20 Ekim'de İstanbul'dan Milano'ya gitmeyi planlayan yolcular için kötü haber: TK 1895 seferi de iptal edilmiştir. Alternatif seyahat düzenlemeleri hakkında bilgi almak için THY ile iletişime geçiniz.

TK 1896 Milano-İstanbul Seferi

Son olarak, Milano'dan İstanbul'a dönmeyi düşünen yolcular, TK 1896 seferinin de iptal edildiğini bilmelidirler. Seyahat planlarını yeniden gözden geçirmek önemlidir.

Türk Hava Yolları (THY), yolcularının seyahat planlarını etkileyen bu durumdan dolayı özür diler ve gereken tüm yardımı sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtir. Seyahat edecek olan yolcuların THY ile iletişime geçmeleri ve alternatif seyahat düzenlemeleri hakkında bilgi almaları önemlidir.