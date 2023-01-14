İsviçre'deki hayırseverlerden Hakkari'deki ihtiyaç sahiplerine yardım

HAKKARİ (AA) - İsviçre'deki hayırseverlerin Hakkari'ye gönderdiği yardım kolileri, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Sanatçı ve oyuncu Necip Karakaya ve İsviçre Türk Diyanet Vakfı (TDV) Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kurtuluş, hayırseverlerden temin ettikleri yardımları Hakkari'ye getirdi.

Türk Kızılay Şube Başkanı Recep Bozkurt, Başkan Yardımcısı Ahmet Karadeniz ve Kızılay görevlileri ile mahalleleri dolaşan Karakaya ve Kurtuluş, yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Kurtuluş ve Karakaya'ya teşekkür eden Bozkurt, yardımları birlikte ailelere teslim ettiklerini söyledi.

Karakaya da Kızılay'a ve hayırseverlere teşekkür ederek, "Böyle bir yardım kampanyasında yer almak, dünyamıza büyük zenginlik kattı. Anadolu'nun orta noktasında bulunan bir fert, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir kişi olarak hem doğuda hem batıda olabildiğince geniş coğrafyada dostlarımız var. Burada ihtiyaç sahibi insanların yardımına koşuyorlar. Allah, cümlemize verebilmeyi nasip eylesin, bu çok önemlidir. Yardımlarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Kurtuluş ise İsviçre TDV Yardım Komisyonu olarak bağışta bulunduklarını, emanetleri yerine ulaştırdıklarını belirterek, Kızılay ile sahada olmaya, bu köprüleri kurmaya devam edeceklerini aktardı.