İstanbul'dan Sonra En Riskli İl Hangisi? Bu İlde Yaşayanlar Dikkat! Cevap Şaşırtıyor!

Deprem korkusu, Türkiye'nin her köşesinde yaşanan bir gerçek. Özellikle İstanbul'dan sonra, Bursa'nın deprem riski altındaki il olarak ön plana çıkması endişe yaratmaktadır. Bursa'da yaşayan yaklaşık 1 milyon kişi, bu riskten doğrudan etkilenebilir. Uzmanlar, Bursa'nın büyük bir depremle karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.

Türkiye'nin Deprem Gerçeği

Türkiye, tarihsel olarak depremlerle sarsılmış bir ülke olup, özellikle Kahramanmaraş merkezli son depremle bu gerçek daha belirgin hale gelmiştir. Beklenen İstanbul depremi, halkın endişesini daha da artırmaktadır. Ancak sadece İstanbul değil, Bursa da ciddi bir risk altındadır.

Bursa'nın Deprem Tehdidi

Bursa Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği Temsilcisi Serkan Işık, şehirde meydana gelebilecek bir depremin 1 milyon vatandaş için risk oluşturduğunu vurguluyor. Bursa'nın tarihsel olarak 1855 yılında yaşadığı büyük depremler göz önünde bulundurulduğunda, bir sonraki büyük depremin yakın olabileceği düşünülüyor. O dönem Bursa'nın nüfusu 33 bin iken, şu anda bu sayı 3,5 milyona ulaşmış durumda.

Osmangazi Kentsel Dönüşüm İhtiyacı

Bursa'nın en kalabalık ilçelerinden biri olan Osmangazi, kentsel dönüşüm için öncelikli olarak ele alınması gereken bölgelerden biridir. Işık, bu ilçede yüzde 70 oranında yapılaşmanın deprem riski taşıdığını belirtiyor. İlçenin toplu bir dönüşüme ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor.

Osmangazi'de Yenilik Planları

Serkan Işık, Osmangazi'de eski yapıların yüzde 60'ını 3 yıl içerisinde yenilemeyi planladıklarını dile getiriyor. Bu kentsel dönüşüm hamlesiyle, Bursa'nın tarihi ilçesi Osmangazi'nin modern ve güvenli bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Milyonlarca Yaşam Tehlikede

Bursa ve özellikle Osmangazi, olası bir Marmara depreminden ciddi şekilde etkilenebilir. Eski yerleşim yerlerinin bulunduğu bu bölgelerde, yatırım ve kentsel dönüşümün hızlandırılması gerekiyor.

Dönüşümde Öncelikli Bölgeler

Bölgedeki 5 ve 8 katlı binalar, kentsel dönüşüm için öncelikli olarak ele alınacak alanları oluşturuyor. Bu bölgelerin kentsel dönüşümüyle, Bursa'nın depreme daha dayanıklı bir yapıya kavuşması planlanıyor.