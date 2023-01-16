İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.



Kadıköy'de 14 Ocak'ta narkotik madde satışı yaptığı ileri sürülen Ş.K'nın, Ümraniye Tatlısu Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde yetiştirdiğini belirleyen ekipler, Kağıthane Esentepe Mahallesi'nde metruk bir binada da uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerden Ş.K. Ümraniye'de, P.K.A, Y.K. ve M.S. ise Kağıthane'de gözaltına alındı.

Adreslerde 5 kilogram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 395 liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden P.K.A, Y.K. ve M.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ş.K. serbest bırakıldı.