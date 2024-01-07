İstanbul'da Taksilerle İlgili Şikayet Sayısında Büyük Artış

İstanbul, dünyanın en kalabalık ve hareketli şehirlerinden biri olarak bilinir. Şehrin yoğunluğu, ulaşım sistemlerinde çeşitli zorluklara yol açmaktadır. Özellikle taksiler, İstanbul'un ulaşım ağının temel taşlarından biri olup, birçok insan için vazgeçilmezdir. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da taksilerle ilgili yaşanan sıkıntılar ve vatandaşların bu konudaki şikayetleri dikkate değer bir artış gösterdi.

Taksilerle İlgili Şikayetlerin Artışı

2023 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ulaşan verilere göre, şehirde faaliyet gösteren 19 bin 890 taksi ve bu taksilerde çalışan 48 bin 19 şoför bulunmaktadır. Vatandaşlar, İBB'nin çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla taksilerle ilgili pek çok konuda şikayetlerini dile getirdiler. Bu şikayetlerin toplam sayısı, geçen yıl itibariyle 71 bin 958'e ulaştı.

En Yaygın Şikayet Konuları

Bu şikayetlerin büyük bir kısmı, yol ve yolcu seçme konusunda yoğunlaşmıştır; bu kategori altında 39 bin 421 şikayet kaydedilmiştir. Ayrıca, trafik kural ihlalleri, fazla ücret talepleri ve kaba davranışlar gibi konular da önemli ölçüde şikayet alıyor. Taksicilerin yolcuları istenmeyen rotalardan götürmeleri, taksimetre kullanmamaları ve hatta bazı durumlarda darp ve taciz vakaları da şikayet edilen diğer konular arasında yer alıyor.

İBB'nin Aldığı Yaptırımlar

İBB ekipleri, bu şikayetleri ciddiye alarak, 70 binden fazla taksiyi denetlemiş ve çeşitli yaptırımlar uygulamıştır. Bunlar arasında, şoför kartlarının askıya alınması, ruhsatların askıya alınması ve TUDES maddeleri kapsamında puan düşürme gibi işlemler yer alıyor. En çok uygulanan yaptırım, yanlış park etmeyle ilgili olup, bu konuda 19 bin 73 adet ceza kesilmiştir.

Trafik Kural İhlalleri ve Diğer Yaptırımlar

Taksilere ve sürücülere trafik kural ihlalleri, emniyet kemeri takmama, kayıtsız şoför çalıştırma ve ruhsatsız çalışma gibi nedenlerden dolayı da çeşitli yaptırımlar uygulanmıştır. Bunların yanı sıra, turizm imajını zedeleyen durumlar, şoför kartı eksikliği ve araç içinde sigara içilmesi gibi konular da dikkate alınarak cezalar verilmiştir.

İstanbul'da taksilerle ilgili yaşanan bu sorunlar, hem şehrin turizm imajını hem de vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilemektedir. İBB'nin aldığı önlemler ve uyguladığı yaptırımlar, bu sorunların üstesinden gelmekte önemli bir adım olsa da, kalıcı çözümler üretilmesi gerekmektedir. Taksicilik sektörünün daha düzenli ve adil bir yapıya kavuşturulması, İstanbul'un ulaşım kalitesini artıracak ve şehir yaşamını iyileştirecek önemli bir gelişme olacaktır.