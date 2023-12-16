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İstanbul'da Sosyal Medya Üzerinden Müstehcen İçerik Paylaşanlara Yönelik Operasyon

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İstanbul'da Sosyal Medya Üzerinden Müstehcen İçerik Paylaşanlara Yönelik Operasyon
İstanbul, sosyal medyanın karanlık yüzüyle mücadelede yeni bir adım attı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nün Ahlak Büro Amirliği, müstehcen içeriklerin yayılmasına karşı önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon, sosyal medya platformlarında müstehcen içerik paylaşımı yapan kullanıcıları hedef aldı.

Operasyon, geniş çaplı bir soruşturma sürecinin ardından başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün özel ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen görüntüler paylaşan kişilere odaklandı. Bu süreçte, şüphelilerin adresleri belirlendi ve düzenlenen baskınlarla üç şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına Alınanlar ve Yargı Süreci

Gözaltına alınanlar arasında D.U., A.A. ve M.G. isimli şüpheliler yer aldı. Bu kişiler, "müstehcenlik" suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Emniyet güçlerinin yaptığı açıklamaya göre, şüphelilerden D.U. ve A.A. tutuklandı. Diğer şüpheli M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'un Sosyal Medya Güvenliği İçin Adımlar

Bu operasyon, İstanbul'un sosyal medya güvenliğine verdiği önemi gösteriyor. Sosyal medya platformları, her geçen gün daha fazla kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Bu durum, aynı zamanda çeşitli ahlaki ve yasal sorunları da beraberinde getiriyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu tür suçlarla mücadele etmek için etkin stratejiler geliştiriyor.

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