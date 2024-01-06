İstanbul'da Kar Alarmı: Sibirya Soğukları Kapıda - Ne Zaman Başlayacak?

İstanbul'un kış mevsiminde yaşayacağı iklimsel değişiklikler ve yaklaşan soğuk hava dalgaları, şehrin atmosferini değiştirecek gibi görünüyor. Küresel ısınmanın etkileri altında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yakın zamanda yerini daha soğuk ve karlı bir havaya bırakacak. İstanbul'da kışın nasıl geçeceğine dair merak edilenler, meteorolojik tahminler ve hava durumu verileri ışığında ele alınacaktır.

İstanbul'da Kışın Hava Durumu Tahminleri

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık değerleri, küresel ısınmanın bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Ancak İstanbul'da kış mevsimi henüz başlamış sayılmaz. Gelen bilgilere göre, kutuplardan esen soğuk hava dalgaları Balkanlar üzerinden Türkiye’ye ulaşacak ve İstanbul'da kış mevsiminin başlangıcını işaret edecek. Özellikle Pazartesi gününden itibaren Sibirya soğuklarının hissedileceği ve sıcaklığın 5 ila 8 derece arasında düşeceği öngörülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Hava Durumu Tahminleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet İşleri Daire Başkanlığı ve AKOM, İstanbul için yapılan hava durumu tahminlerinde önemli bir rol oynuyor. 8 Ocak Pazartesi gününe kadar sürecek ılık hava akımının ardından, 9 ve 10 Ocak tarihlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışının başlayacağı tahmin ediliyor. Şehrin genelinde ise 10 Ocak Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.

Ülke Genelinde Yağış Beklentileri

Bu hava değişiklikleri sadece İstanbul'u değil, ülkenin batı bölgelerini de etkileyecek. Sağanak yağışlar başta olmak üzere, güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanaklar da öngörülüyor. Yağışların, ülkenin iç ve batı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Özellikle 10 Ocak Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalma ile beraber, yağışların güney ve batı kesimlerde daha kuvvetli olması bekleniyor.

Hava Sıcaklıklarındaki Değişim ve Rüzgâr Durumu

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 10 Ocak Çarşamba günü itibarıyla hızla düşmesi bekleniyor. Özellikle Pazar ve Pazartesi günleri batı ve iç bölgelerde güney ve batı yönlerden esecek kuvvetli rüzgarlar, hava koşullarını daha da etkileyecek. 60-80 km/saat hızında esmesi beklenen rüzgârlar, hava sıcaklığının düşmesine katkıda bulunacak.

Sibirya Soğuklarının İstanbul'a Etkisi

8 Ocak Pazartesi günü başlayacak Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini artırarak İstanbul'da etkili kar yağışına yol açması öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının 12 derece civarında seyrederken öğle saatlerinde 16 dereceye ulaşması ve akşam saatlerinde yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. İstanbul'da hafta başı akşam saatlerinden itibaren başlayacak Sibirya soğukları ile hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece azalması ve yağışların kar şekline dönüşmesi öngörülüyor.

Bu hava değişiklikleri, İstanbul sakinlerini ve ziyaretçilerini, kışın getireceği soğuk ve karlı günler için hazırlıklı olmaya davet ediyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak güncel hava durumu tahminleri, şehirdeki yaşamı ve seyahat planlarını etkileyecek önemli bilgiler sunmaya devam edecek.