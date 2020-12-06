Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs salgın survivor
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 67 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı...
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale...
İstanbul Havalimanı Avrupa'da en çok seferin yapıldığı havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı Avrupa'da en çok...
Kasım ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-9 Aralık'ta yapılacak
Kasım ayı nakdi ücret desteği...
MSB: Son bir ayda 58 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Son bir ayda 58...

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 sığınmacı yakalandı

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 sığınmacı yakalandı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de bir tırda Suriye uyruklu 9 sığınmacı yakalanırken, sürücüsü gözaltına alındı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Aralık'ta saat 14.15 sıralarında Ömerli Mahallesi'nde seyir halinde olan bir tırın içinde yabancı uyruklu kişiler bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışmanın ardından Almanya plakalı tırı durdurdu. Tırın dorsesinde arasında 2 çocuk ve 2 kadının da bulunduğu 9 Suriyeli sığınmacı yakalandı.

Tır şoförü Nihat S. (55) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Anahtar Kelimeler:
Düzensiz GöçmenGöçmen Kaçakçılığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.