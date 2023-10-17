İstanbul'da Gerçekleşen Konferans, Depremlere Karşı Yeni Bir Dönemi Başlatıyor! Deprem Erken Uyarı Sistemi Geliyor

Türkiye'de deprem erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi için önemli bir adım atılıyor. İstanbul'da düzenlenen "5. Uluslararası Deprem Erken Uyarı Konferansı," İstanbul Teknik, Boğaziçi ve Kocaeli üniversitelerinin katkılarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Florya Yerleşkesi'nde devam ediyor. Bu konferansta, deprem erken uyarı sistemlerindeki yeni teknolojiler ve algoritmalar ele alındı. İşte konferansta paylaşılan önemli bilgiler:

Deprem Erken Uyarı Sistemleri: Geleceği Şekillendiriyor

Acil Afet Bilgi Sistemleri (EDIS) Teknolojiden Sorumlu Direktörü (CTO) Dr. Süleyman Tunç, Marmara'da deprem erken uyarı sisteminin kurulması için çalıştığını belirtti. Tunç, sensörlerin satın alınmasının önemli bir maliyet olduğunu vurgularken, İstanbul'da 98 bin binadan bahsedildiğine dikkat çekti. Depremin konumuna ve yerine bağlı olarak 3-4 saniyeden 40-50 saniyelere kadar süren erken uyarı vermenin amaçlandığını ifade etti. Tunç, amacın sadece insanları evlerini boşaltmaktan çok, onları güvenli bir şekilde toplamak olduğunu belirtti.

Ekonomik Kayıpları Önlemek

Deprem erken uyarı sisteminin ikinci hedefinin ekonomik kayıpları azaltmak olduğunu söyleyen Tunç, 2022 Kasım ayında Düzce'deki depreme 45 saniye önceden uyarı verdiklerini hatırlattı. Bu uyarılarla hayat kurtarılabileceğini vurguladı. Ancak, Türkiye'de henüz ciddi bir deprem erken uyarı sistemi olmadığına dikkat çekti.

Deprem Araştırmalarında Yeni Merkez

Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Anıl Dindar, Türkiye'de ihtiyaç duyulan bir eksikliği gidermek amacıyla kurulan Marka Araştırma Merkezi'nin (MARTEST) önemini vurguladı. Bu merkezin ulusal ve uluslararası ölçekte çalışmalara olanak sağlayacağını ve deprem, tsunami gibi konuları ele alacağını belirtti. Dindar, Türkiye'ye bilgi ve teknoloji transferini hedefleyen çalışmalardan birinin Japon hükümeti tarafından desteklenen bir proje olduğunu açıkladı.

Fiber Optik Kablolarla Veri Toplama

İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım AŞ (İGDAŞ) AR-GE uzmanı sismolog Dr. Zeynep Coşkun, fiber optik kabloların deprem erken uyarı sistemlerinde yeni bir teknoloji olarak kullanıldığını belirtti. Kuzey Anadolu fayının geçtiği bölgelerde bu kablolardan veri almanın önemli olduğunu açıkladı. Ancak, bu verilerin erken uyarı sistemlerine entegre edilmesi gerektiğini ve teknik zorlukların aşılmaya çalışıldığını ifade etti.

Konferans, bugün sona erecek ve Türkiye'nin deprem erken uyarı sistemleri konusundaki çabalarını daha da ileri taşıma potansiyelini gözler önüne seriyor. Depremlere karşı hazırlıklı olmak, ülkemizin geleceği için büyük bir önem taşıyor.