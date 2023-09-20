İstanbul'da Atatürk'ün Fotoğrafına Uygunsuz Hareket Eden Öğrenci Gözaltında

İstanbul'da sosyal medya platformlarında dikkat çeken bir olay yaşandı. Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafıyla ilgili hoş olmayan hareketlerde bulunan bir genç, yetkililer tarafından tespit edilerek yakalandı.

Sosyal Medyada Viral Olan Olay

20 Eylül 2023'te sosyal medya üzerinde yayılan bir video, birçok kullanıcının tepkisini çekti. Bu videoda, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına müstehcen hareketlerde bulunan bir birey görüntüleniyordu.

İstanbul Valiliği'nden Açıklama

Konuyla ilgili olarak İstanbul Valiliği'nden yapılan resmi açıklamada, "Sosyal medya platformlarında dolaşıma giren bu görüntüler üzerine, ilgili şahsın kimliği kısa süre içerisinde tespit edilmiştir. Bahse konu eylemlerde bulunan A.E.S adlı 17 yaşındaki birey, yetkililer tarafından gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili olarak hem adli hem de idari süreçler başlatılmış olup, gerekli işlemler sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Halkın Tepkisi

Atatürk'ün fotoğrafına yapılan bu saygısız eylem, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tepkiye neden oldu. Birçok kullanıcı, bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, yetkililerin konu üzerinde hassasiyetle durmasını istedi. İstanbul Valiliği'nin hızlı tepkisi ve ilgili bireyin gözaltına alınması, halkın bu tür eylemlere karşı ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak, ulusal bir simge haline gelmiştir. Ona yönelik yapılan her türlü saygısızlık, toplumun geniş bir kesimi tarafından kabul edilemez olarak görülmektedir. Bu olay da, toplumun bu tür eylemlere ne kadar duyarlı olduğunu ve yetkililerin bu konudaki hassasiyetini bir kez daha ortaya koymuştur.