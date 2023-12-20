İstanbul'da Askerlikten Kaçınma Skandalı: Usulsüz Çürük Raporları ve Organize Suç Örgütü

İstanbul, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biri olarak her zaman gündemde kalmayı başarıyor. Ancak bu kez şehir, askerlikten kaçınmak için usulsüz yollarla çürük raporu alınmasına yönelik büyük bir skandalla gündeme geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü titiz bir operasyon, asker kaçaklarının hileli yöntemlerle askerlik görevlerinden kurtulmalarını sağlayan bir suç şebekesini ortaya çıkardı.

Askerlik Vazifesinden Kaçış Planı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sonucu, askerlikten kurtulmak için "örgütlü nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "askerlikten kurtulmak için hile yapmak" gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalan bir örgütün varlığı belirlendi. Bu örgüt, 2 ayrı özel hastanede görev yapan bir sorumlu tarafından yönetiliyordu.

Sahte Belgeler ve Yüksek Ücretler

Örgüt, asker kaçaklarına 45 bin lira karşılığında sahte çürük raporları sağlıyordu. Bu süreçte, hemşirelerden hastane yöneticilerine kadar geniş bir suç ağı kullanıldı. Asker kaçaklarının "çürük" olarak değerlendirilmesi için gereken sahte ön muayene belgeleri, örgütle menfaat ilişkisi içinde olan sağlık ocaklarından temin ediliyordu.

Organize Suç Ağı ve Gözaltılar

Bu yöntemle 21 ayrı suç eyleminin faili olan örgüt, 7 asker kaçağına usulsüz çürük raporu ayarlamayı başardı. Emniyet güçleri, bu örgütle ilgili yürüttükleri detaylı soruşturma sonucunda örgüt üyelerinin adreslerini ve kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonla 11 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda hastane evrakı ve askerlik şubelerinden alınan belge ele geçirildi.