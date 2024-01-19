İstanbul'da Asayiş Berkemal: 921 Zanlı Yakalandı, Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

İstanbul, her zaman hareketli ve canlı yapısıyla bilinir, ancak bu kez şehrin güvenliği için bir adım daha atıldı. Emniyet Müdürlüğü'nün dün gerçekleştirdiği büyük çaplı asayiş uygulaması, başarılı sonuçlarla sonuçlandı. Saat 20.00'den 22.00'ye kadar süren ilk aşamada, kent genelinde belirlenen 218 noktada, 1801 güvenlik personeli ve destek birimleri görev aldı. Bu birimler arasında polis helikopteri ve Deniz Limanı Şubesine ait iki bot da bulunuyordu.

Bu etkileyici organizasyonun ikinci aşaması, 1754 personelin katılımıyla gerçekleşti. 22.00'den 23.59'a kadar süren bu bölümde, halka açık alanlarda yoğun denetimler yapıldı. "Huzur İstanbul" adı verilen bu uygulama, şehrin güvenliğine yönelik ciddi bir adım olarak kayıtlara geçti.

Denetimler sırasında, toplam 239 bin 150 kişinin genel bilgi taraması yapıldı. Farklı suçlardan aranan 921 şüpheli ve yoklama kaçağı 283 kişi bu süreçte yakalanarak adaletin önüne çıkarıldı. Ayrıca, 497 zanlı gözaltına alındı. Bu başarılı operasyon, İstanbul'un güvenliğine olan bağlılığı gösteriyor.

Operasyon sırasında, 57 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 303 fişek, yaklaşık 3 kilograma yakın uyuşturucu madde ve 142 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bunların yanı sıra, suç faaliyetlerinden elde edildiği tespit edilen 64 bin 795 lira, 50 avro ve 100 dolar da güvenlik güçlerince ele geçirildi.

Halka açık 623 mekanın denetlendiği bu uygulamada, 8 iş yeri ve 35 kişiye idari işlemler uygulandı, toplamda 25 bin 700 lira ceza kesildi. Uygulama kapsamında, 32 yabancı uyruklu kişiye sınır dışı işlemi uygulandı.

Denetimler sırasında, 38 bin 266 araç ve 2079 motosiklet kontrol edildi. Bu kontroller sonucunda, 2 bin 264 araç ve 73 sürücüye işlem yapıldı, 12 araç ise trafikten men edildi.

Uygulamada toplam 2 milyon 171 bin 600 lira ceza kesildi. Bu, İstanbul'un güvenliği için atılan önemli adımlardan biri olarak tarihe geçti. Emniyet güçlerinin bu başarılı operasyonu, şehrin güvenliğine olan sıkı bağlılığını ve suçla mücadeledeki kararlılığını gözler önüne seriyor. İstanbul, güvenli bir şehir olarak yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor.