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İstanbul'da 1644 kişiye 2,2 milyon lira kumar oynama cezası kesildi

- Kapalı olması gereken iş yerlerinde bulunan kişilere de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nca 5 milyon 703 bin lira idari para cezası uygulandı

İstanbul'da 1644 kişiye 2,2 milyon lira kumar oynama cezası kesildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yılbaşından bu yana 274 iş yerine kumar oynanması için yer ve imkan temin etmekten işlem yapılırken kumar oynadığı belirlenen 1644 kişiye 2 milyon 196 bin 348 lira ceza kesildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 1 Ocak ile 14 Mart arasında kent genelinde kumar oynatılan iş yerleri denetimlerinde, 274 iş yerine kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçundan adli ve idari işlem uyguladı.

Denetimlerde kumar oynadığı tespit edilen 1644 kişiye Kabahatler Kanunu'nca toplam 2 milyon 196 bin 348 lira ceza kesildi.

Baskınlarda 178 bin 574 lira, 6 bin 200 dolar, 970 avro, 4 rulet makinesi, 50 kumar makinesi, 117 sanal para oynatılan bilgisayar ele geçirildi.

Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen 98 iş yeri mühürlenirken 274 işyeri için de adli işlem yapıldı.

Ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken iş yerlerinde bulunan kişilere de Umumi Hıfzıssıhha Kanununca 5 milyon 703 bin 36 lira idari para cezası uygulandı.

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