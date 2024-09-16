İstanbul’a Yakın Kaçamaklar: İstanbul'da Hafta Sonu için Mükemmel Plaj Önerileri

İstanbul, dinamik yapısıyla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli metropollerinden biri olarak bilinir. Fakat bu yoğun tempo, zaman zaman şehir sakinlerini yorabiliyor. Hafta sonu gibi kısa tatillerde, İstanbul'a yakın plajlar, şehrin stresinden ve karmaşasından uzaklaşmanın en güzel yollarından birini sunuyor. Eğer siz de metropolün gürültüsünden kısa bir süreliğine de olsa kaçıp, denizin ve doğanın tadını çıkarmak istiyorsanız, işte size İstanbul’a yakın plaj önerileri.

1. Tekirdağ - Dallas Plajı

Marmara Bölgesi'nin batısında, Tekirdağ şehir merkezine yakın bir konumda bulunan Dallas Plajı, İstanbul’dan 1,5 - 2 saatlik bir araç yolculuğu ile ulaşılabilir. Yumuşak kumsalı ve temiz deniziyle dikkat çeken bu plaj, hafta sonları için ideal. Plajda şemsiye, şezlong, duş ve soyunma kabinleri gibi temel imkanların yanı sıra, yeme içme alanları ve ücretli otopark hizmetleri de bulunmaktadır.

2. Kırklareli - Kıyıköy Halk Plajı

İstanbul’a yaklaşık 160 km mesafede bulunan Kıyıköy Halk Plajı, doğal güzellikleri ve sakin ortamıyla öne çıkıyor. Temizliği ve düzenli hizmetleriyle bilinen bu plaj, şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için mükemmel bir alternatif. Plajda, cankurtaran hizmetleri ve çeşitli plaj aktiviteleri mevcut. Ayrıca, çevrede keşfedilecek doğal güzellikler de bulunuyor.

3. Kırklareli - İğneada Plajı

İğneada, Türkiye'nin en büyük longoz ormanlarına ev sahipliği yapmakla kalmaz, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan bir doğa harikasıdır. İğneada Plajı, doğal güzellikleri, geniş ve temiz kumsalı ile özellikle doğa severler için vazgeçilmezdir. İstanbul’dan 238 km mesafede yer alan İğneada, aynı zamanda sessiz ve huzurlu bir tatil arayanlar için de idealdir.

4. Edirne - Erikli Plajı

Saroz Körfezi'nde bulunan Erikli Plajı, mavi bayrak ödüllü, temiz denizi ve geniş kumsalı ile bilinir. İstanbul’a 260 kilometre mesafede olan bu plaj, özellikle yaz aylarında düzenlenen festivallerle gençlerin uğrak noktasıdır. Ayrıca, çevredeki kamp alanları, restoranlar ve kafeler de plajın çekiciliğine çekicilik katıyor.