İstanbul'a Kar mı Geliyor? Meteoroloji'den Son Dakika Hava Durumu Raporu!

Türkiye genelinde hava durumunun son gelişmeleri ve özellikle İstanbul'da beklenen kar yağışı hakkında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni uyarılar geldi. Ülkemiz, kış mevsiminin etkisi altında kalarak, birçok bölgede kar ve yağmur beklentisi içinde. Bu durum, günlük yaşamdan seyahat planlarına kadar birçok alanda etkili olacak.

Meteorolojiden Kritik Uyarılar: Hangi Şehirler Etkilenecek?

Meteoroloji, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağını belirtiyor. Hatay çevreleri ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri yağmur ve sağanak yağışla karşı karşıya kalırken, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Sivas, Kastamonu, Ardahan çevreleri ve Ağrı'nın güney kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışına maruz kalacak.

Yoğun Kar Yağışı Beklenen Yerler

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Muş'un güneyi, Siirt'in doğusu, Bitlis, Hakkari, Trabzon, Rize, Artvin, Giresun ve Van'ın güney kesimleri yoğun kar yağışı beklenen bölgeler arasında yer alıyor. Ayrıca, Marmara'nın batısında, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına ek olarak pus ve sis oluşumu bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun belirli yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi de bulunmaktadır.

Hava Sıcaklığı ve Rüzgar Durumu

Kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklığının 2 ila 5 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarlar, genellikle kuzey yönlerden eserken, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden esmesi bekleniyor. Marmara ve Orta Karadeniz'de rüzgarların kuvvetli olması tahmin ediliyor.

İstanbul'a Kar Yağacak mı?

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamalarına göre, İstanbul'da kar yağışı olasılığı azalmış durumda. Bugün İstanbul, son günlerin en soğuk gününü yaşarken, pazartesi günü hava sıcaklığının 6-7 dereceye yükselmesi bekleniyor. Salı günü için kuvvetli yağmur tahmini yapılıyor.

11 Kent İçin Sarı ve Turuncu Alarm

Ağrı, Artvin, Bitlis, Giresun, Hakkari, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Van ve Şırnak için sarı ve turuncu alarm verilmiş durumda. Bu uyarılar, özellikle yolculuk planları yapacak vatandaşlar için önem taşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre, bu bölgelerde yaşayanlar ve seyahat edecek olanlar dikkatli olmalı.