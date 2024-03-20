İstanbul ve Çevresinde Büyük Suç Örgütüne Operasyon: 'Çetinler' Çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu başarılı operasyonun detaylarını sosyal medya üzerinden duyurdu. Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır ve Erzincan illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, örgüt üyeleri suçüstü yakalandı.

Suç Örgütünün Yıkılışı ve Ele Geçirilenler

Operasyonun hedefi olan ve Özay Çetin ile Mert Çetin'in liderlik ettiği belirtilen "Çetinler" isimli organize suç grubu, yürütülen titiz ve kararlı çalışmalar sonucu çökertilmiştir. Yapılan açıklamalarda, operasyon sırasında ele geçirilenler arasında uyuşturucu ticareti, adam öldürmeye teşebbüs, silahlı saldırılar ve daha pek çok ağır suçlamaların yer aldığı bildirildi.

Ekiplerin operasyon sırasında elde ettikleri deliller arasında, ruhsatsız silahlar, büyük miktarlarda uyuşturucu maddeler ve önemli miktarda para bulunmaktadır. Bu başarılı operasyon, hem suç örgütlerine karşı verilen mücadelenin kararlılığını göstermekte hem de vatandaşların güvenliğinin sağlanması adına atılan adımların bir göstergesi olarak öne çıkmaktadır.

Toplum ve Güvenlik Güçleri El Ele

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerine teşekkürlerini sunarken, toplumun huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kahraman polislerimizin fedakarlıklarını övdü. Yerlikaya'nın ifadelerinde, milletin duasının ve desteğinin her zaman güvenlik güçlerimizle olduğu vurgulandı.

Bu operasyon, organize suçlarla mücadelenin sadece güvenlik güçlerinin değil, aynı zamanda toplumun da bir parçası olduğunu göstermektedir. Vatandaşların huzuru ve güvenliği için yapılan bu tür operasyonlar, suç ve suçluyla mücadelede kararlı bir duruş sergilenmesinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.