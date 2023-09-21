İstanbul Valiliği Suriye Uyruklu Yabancılar için Son Uyarı: 24 Eylül 2023'e Kadar Kayıtlı Olduğunuz İllere Dönün!

İstanbul Valiliği, diğer şehirlerde kayıtlı olup da İstanbul'da ikamet eden Suriye vatandaşlarına son hatırlatmayı yaptı. Valilik, bu kişilerin 24 Eylül 2023 tarihine kadar kayıtlı oldukları şehirlere geri dönmeleri gerektiğini tekrar vurguladı. Bu sürenin daha fazla uzatılmayacağı açıklandı.

Kesin Bilgi: İstanbul Valiliği'nden 24 Eylül 2023 Uyarısı

Daha önce 28 Temmuz 2023 tarihinde bir duyuru yapmış olan İstanbul Valiliği, Suriye uyruklu kişilerin 24 Eylül 2023 tarihine kadar kayıtlı oldukları şehirlere dönmesi gerektiğini bir kez daha ifade etti. İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü, bu kişilere dönüşleri için gerekli yol izin belgelerini verecektir.

Süre Uzatılmayacak: İstanbul Valiliği'nden Net Mesaj

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamada, "İstanbul dışında kayıtlı olmalarına rağmen şu an İstanbul'da olan geçici koruma altındaki Suriye uyruklu yabancıların 24 Eylül 2023'e kadar kayıtlı oldukları şehirlere dönmesi şarttır" denildi. Bu kapsamda, kendilerine yol izin belgesi sağlanacaktır.

İstisna: Deprem Etkilenen Suriyelilere İstanbul'da Kalış İzni

Valilik, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen deprem sonucu etkilenen bölgelerden gelen ve daha önce yol izin belgesi almış olan Suriye uyruklu kişilere, ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar İstanbul'da kalmalarına müsaade edileceğini belirtti.

Yaptırım ve İdari Yükümlülükler: Yasal Olmayan Kalış Sonuçları

24 Eylül 2023 tarihi itibarıyla, İstanbul Valiliği tarafından yapılacak denetimlerde; İstanbul'da yasal kalış hakkı olmadan sürelerini aşan Geçici Koruma Kapsamındaki Suriye uyruklu yabancılar, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında idari yükümlülükler ve yaptırımlarla karşılaşacaktır.

İstanbul Valiliği'nin bu duyurusu, özellikle İstanbul'da ikamet eden fakat diğer şehirlerde kayıtlı olan Suriye uyruklu yabancılar için son derece önemli. Verilen tarih olan 24 Eylül 2023, bu kişiler için dönüş için son fırsat olarak belirtilmiştir. Bu tarihe kadar gerekli adımların atılmaması, yasal yaptırımlara ve idari yükümlülüklere yol açabilecektir. İstanbul Valiliği, bu süreçte tüm yasal yaptırımların uygulanacağını net bir şekilde belirtmiştir.