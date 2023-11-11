İstanbul Üniversitesi'nde okuyan Filistinli öğrenciler Gazze'yi anlattı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'daki (İÜC) çeşitli bölümlerde eğitim gören 11 Filistinli öğrenci, Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın ile bir araya gelerek Gazze'de yaşananları anlattı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi'nde öğrencileri ağırlayan Prof. Dr. Aydın, geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrencilere daima yanlarında olduklarını, yalnız hissetmemeleri gerektiğini söyledi.

Büyük bir saldırı yaşandığını ve dünyanın buna sessiz kaldığını vurgulayan Aydın, "Savaşın ötesine geçmiş durumda orantısız bir güçle masum insanların üzerine ciddi bir saldırı söz konusu. En acı olan da bütün dünyanın buna sessiz kalması. Medeni dediğimiz, her zaman örnek alınacak özellikleri ön plana çıkartılan bazı ülkelerin hiç ses çıkarmaması ve hiçbir yardım eli uzatmaması en büyük üzüntümüz." diye konuştu.

Öğrencileri dinlemek istediğini belirten Aydın, "Biz her zaman buradayız. Size destek olacağız. Kendinizi kesinlikle yalnız hissetmeyin." ifadelerini kullandı.

"Fiziksel savaşı geçti artık psikolojik bir savaş bu"

Öğrenciler Gazze'de yaşananları anlatarak, ailelerinin durumlarıyla ilgili bilgiler verdi.

Çevre Mühendisliği bölümünde doktora yapan Gazzeli Fatma Alfarra, annesinin kendisine "Kızım ne olacaksa hepimize olsun." dediğini aktardı. Alfara, Gazze'de çoğu ailenin artık ayrı salonlarda oturmadığını söyleyerek, "Çünkü acı çekiyoruz sonra. Kalan insanlar çok acı çekiyor. Şu an benim oradaki ailem bir arada salonda oturuyor. Bekliyorlar, başka bir yere gitmiyorlar. Çünkü biz bu vatanın sahibiyiz, başka bir yere kaçmıyoruz. Çok sayıda insan aynı şeyi yapıyor. Hepimiz aynı yerde oturalım. Ne olursa olsun birlikte olsun." diye konuştu.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi Sulaiman Aburayya da Gazze'ye gelen yardımların İsrail devleti tarafından uzun süre bekletildiğini anlattı. Aburayya, "Yardımları kontrol etmemiz lazım, deniyor. 100 kilometre gidiyor kontrol için sonra geri geliyor. Kaç saat geç gelecek, ne zaman geri dönecek yardım. Artık orada ilaç ve yemek bekleyenler ölüyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'de su ve elektrik olmadığını belirten Aburayya , "Su olmadığı zamanda salgın hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Bombalanan yerler altyapı. Üniversiteler gitti. Camiler, kiliseler gitti. Toplumu oluşturan sosyal şeyler bunlar. Hepsini vuruyorlar. Fiziksel savaşı geçti artık psikolojik bir savaş bu." değerlendirmesini yaptı.

"Gazze'yi yaşanabilir kılan her şeyi bombalıyorlar"

Tıp eğitimi gören Mahmoud Abduljawad, okul ve hastanelerin "Hamas var" diyerek bombalandığına dikkat çekerek, "Gazze'yi yaşanabilir kılan her şeyi bombalıyorlar." dedi.

Biomedikal mühendisliğinde okuyan Abdallah Al Dahouk da kuzeyden güneye kaçan insanların üzerine bomba atıldığını ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Sohbetin ardından Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, Filistinli öğrencileri yerleşkedeki tarihi bina ve içerisinde bulunan Ord. Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp Amfisi'ne götürdü. Öğrencilere Neşet Ömer İrdelp'in Mustafa Kemal Atatürk'ün doktoru olduğunu ve Atatürk'ün ölüm raporunu bizzat kaleme aldığını anlatan Aydın, İrdelp'in 1. Dünya Savaşı'nda Filistin'e yardım götüren heyete başkanlık yaptığını aktardı.