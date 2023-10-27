İstanbul Merkezli Geniş Kapsamlı Kafes Operasyonu: Zaza Doğan Suç Örgütü Çökertildi

İstanbul'un kalbinde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın öncülüğünde dört farklı ilde eşzamanlı olarak yürütülen Kafes Operasyonu ile Zaza Doğan suç örgütü başarılı bir şekilde çökertildi. Bu operasyon, Türkiye'nin suçla mücadelesinde önemli bir adım olarak kaydedildi.

Eş Zamanlı Operasyonların Detayları

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilere göre, bu büyük operasyon İstanbul'un yanı sıra Muğla, Bursa ve Mersin illerinde de eşzamanlı olarak gerçekleştirildi. Organize suç örgütünün lideri olarak bilinen Doğan Aykut'un yakalanması bu operasyonun başarısını perçinledi.

Operasyonun Arkasındaki Ekipler

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonu altında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün önderliğinde gerçekleştirilen bu operasyonda, toplam 47 şüpheli başarılı bir şekilde gözaltına alındı.

Suç Örgütünün Eylemleri

Yerlikaya, suç örgütünün İstanbul genelinde farklı suçlara karıştığına dikkat çekti. Bu suçlar arasında cinayetler, silahla yaralama, sözde mahkemeler kurma, maddi çıkar sağlama, silahlı tehditler, uyuşturucu ticareti ve sosyal medyada gözdağı vermek amacıyla paylaşımlar yapma yer alıyor. Örgütün, iki kişiyi kaçırarak onlara işkence yaptığı da tespit edildi.

Operasyon Sonuçları

Bu başarılı operasyon sonucunda 8 adet tabanca ve 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonu yürüten polis ekiplerini tebrik ederek, operasyonla ilgili görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.