İstanbul Merkezli Geniş Kapsamlı Kafes Operasyonu: Zaza Doğan Suç Örgütü Çökertildi
İstanbul'un kalbinde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın öncülüğünde dört farklı ilde eşzamanlı olarak yürütülen Kafes Operasyonu ile Zaza Doğan suç örgütü başarılı bir şekilde çökertildi. Bu operasyon, Türkiye'nin suçla mücadelesinde önemli bir adım olarak kaydedildi.
Eş Zamanlı Operasyonların Detayları
İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilere göre, bu büyük operasyon İstanbul'un yanı sıra Muğla, Bursa ve Mersin illerinde de eşzamanlı olarak gerçekleştirildi. Organize suç örgütünün lideri olarak bilinen Doğan Aykut'un yakalanması bu operasyonun başarısını perçinledi.
Operasyonun Arkasındaki Ekipler
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonu altında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün önderliğinde gerçekleştirilen bu operasyonda, toplam 47 şüpheli başarılı bir şekilde gözaltına alındı.
Suç Örgütünün Eylemleri
Yerlikaya, suç örgütünün İstanbul genelinde farklı suçlara karıştığına dikkat çekti. Bu suçlar arasında cinayetler, silahla yaralama, sözde mahkemeler kurma, maddi çıkar sağlama, silahlı tehditler, uyuşturucu ticareti ve sosyal medyada gözdağı vermek amacıyla paylaşımlar yapma yer alıyor. Örgütün, iki kişiyi kaçırarak onlara işkence yaptığı da tespit edildi.
Operasyon Sonuçları
Bu başarılı operasyon sonucunda 8 adet tabanca ve 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonu yürüten polis ekiplerini tebrik ederek, operasyonla ilgili görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.
İSTANBUL MERKEZLİ 4️⃣ İLİMİZDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN KAFES OPERASYONU KAPSAMINDA “ZAZA DOĞAN” ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 27, 2023
OPERASYONLAR SONUCUNDA 4️⃣7️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️
OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR❗️
Liderliğini Doğan Aykut’un yaptığı “ZAZA DOĞAN” organize suç… pic.twitter.com/w4Mcmtyanv