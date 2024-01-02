İstanbul-Malatya Seferi Yapan Otobüs Buzlanma Nedeniyle Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşanan trajik bir trafik kazası, bölge halkını ve tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. İstanbul'dan Malatya'ya seyahat eden bir yolcu otobüsü, Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde yoldaki buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak devrildi. Bu elim kaza sonucunda 4 değerli insanımız hayatını kaybetti ve 36 kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Medine Turizme ait 44 AK 041 plakalı otobüs, zorlu hava koşulları nedeniyle karayolunda kontrolünü kaybetti. Bu sırada, aynı yönde ilerleyen 06 CHL 767 plakalı bir kamyonun da devrilen otobüse çarpışı yaptığı bildirildi. Kazanın şiddeti ve etkisi, olay yerine ulaşan ilk yardım ekiplerinin hızlı müdahalesini gerektirdi.

İlk Yardım ve Kurtarma Çalışmaları

Kaza haberinin alınması üzerine, bölgeye ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri derhal sevk edildi. Yaralılar, hızla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne nakledildi. Yaralılara acil müdahaleler yapılarak, hayat kurtarma çalışmaları önceliklendi.

Yetkililerin Açıklamaları ve Soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğini belirtti. Bakan Tunç, ayrıca Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını ve olayla ilgili iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu.

Bu acı verici olay, yol güvenliği ve kış şartlarında araç kullanımı konularında ciddi tartışmaları beraberinde getirdi. Uzmanlar, karlı ve buzlu yollarda sürücülerin daha dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri alarak yola çıkmaları konusunda uyarılarda bulundular. Ayrıca, bu tür kazaların önlenmesi için altyapı ve yollarda gerekli iyileştirmelerin yapılması gerektiği vurgulandı.