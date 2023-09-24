İstanbul Kentsel Dönüşüm Hız Kazandı: Yeni Kentsel Dönüşüm Yasa Teklifi Hazır

Ekim ayının Meclis açılışıyla birlikte Türkiye'nin dikkatini çekecek bir konu gündeme gelecek: İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde depreme dayanıklı bir yapılanma sağlamak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AK Parti grubu, İstanbul'a yönelik bir kentsel dönüşüm yasa teklifi üzerinde yoğun çalışmalara başladı. Yasa teklifinin en dikkat çekici unsurları arasında vatandaşların yükünü hafifletecek düşük faizli ve uzun vadeli taksitler bulunuyor.

İstanbul'da İmara Kapalı Alan Sorunları

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde, özellikle okul, park ve spor salonları gibi kamusal alanlara ayrılmış imara kapalı bölgeler üzerine inşa edilmiş binalar var. İstanbul'daki binaların yüzde 10'una yakını bu tür bölgelerde yer alıyor. Yeni yasa teklifi ile bu soruna çözüm getirilmesi amaçlanıyor.

Depreme Dayanıksız Yapılar ve Rezerv Alanlar

Bu bölgelerde yer alan depreme dayanıksız yapılar yıkılıp yeniden yapılamıyor; çünkü ruhsat alınamıyor. Yeni yasa teklifi, imara kapalı alanlardaki vatandaşlara rezerv alanlarda uygun şartlarda konut sağlamayı hedefliyor. Bunun yanı sıra, uygun taksit ve düşük faiz seçenekleri ile vatandaşın yükü hafifletilecek.

Şehir Nasıl Rahatlayacak?

Yıkılan binaların yerine yenileri inşa edilmeyecek; bu alanlar ya kamusal amaçlara ayrılacak ya da yeşil alan ve park olarak düzenlenecek. Bu sayede, şehrin genel yapısı da rahatlatılmış olacak.

Kentsel Dönüşümde Karar Süreci

Mevcut kentsel dönüşüm yasaları, riskli binaların yıkımı konusunda herhangi bir sorun yaratmıyor. Ancak, yeni binaların yapımı aşamasında tüm maliklerin onayı gerektiği için süreç uzuyor. Yeni teklifle, bu kararların üçte iki çoğunluk ile alınması planlanıyor.

Kira Yardımları ve Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşüme katılanlara sağlanan kira yardımlarının miktarı da artırılacak. Bu sayede, yüksek kira maliyetleri nedeniyle kentsel dönüşüme katılmayanların sayısının azalması ve daha fazla binanın yenilenmesi bekleniyor.

Bakanlıkta Kentsel Dönüşümle İlgili Yeni Birimler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde, kentsel dönüşüm projelerini yürütecek bir başkanlık oluşturulacak. Bu başkanlığın altında, arsa üretiminden gelir sağlayıcı işlemlere kadar çeşitli genel müdürlükler yer alacak.