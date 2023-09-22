İstanbul için Yağmur Vorteksi Alarmı: Yağmur Vorteksi Ne Demek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardı ardına yaptığı açıklamaların ardından, İstanbul'u etkileyecek olan bir yağmur vorteksi ihtimali ortaya çıkmıştır. Uzmanlar, 30 Eylül Cumartesi günü için İstanbul hava durumuna yönelik ciddi uyarılarda bulunuyorlar.

Kerem Ökten: "İstanbul için Meteorolojik Uyarı Veriyoruz"

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, yakın zaman içinde İstanbul'un yağmur vorteksi etkisiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Ökten, çarşamba ve perşembe günleri için zaten yağış beklentisi olduğunu dile getirirken, 30 Eylül Cumartesi için yağmur vorteksi olasılığına da dikkat çekti.

Beklenen Yağışlar ve Kuraklık Tehlikesi

Uzmanlar, yağmur vorteksinin bölgedeki kuraklık sorununu hafifleteceğini ifade ediyorlar. Özellikle, bu meteorolojik olayın 24 Ocak 2022 tarihinde yaşanmış olan kar vorteksiyle benzer özelliklere sahip olduğu bildiriliyor.

Yağmur Vorteksi Nedir ve Neden Önemli?

Yağmur vorteksi, atmosferik hareketlerin nadiren rastlanan bir formudur. Yoğun yağışlara yol açan bu döngü, düşük basınçlı bir hava hücresi oluşturarak belirli bir bölgede etkili olur. İstanbul gibi su kaynakları açısından hassas olan büyük şehirler için yağmur vorteksi, su kaynaklarının yenilenmesi açısından önemli bir faktördür.

İstanbul, Ankara ve İzmir Hava Durumu

Meteoroloji uzmanları, yağmur vorteksi ihtimali için İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir gibi büyük şehirleri de uyarmaktadır. Özellikle İstanbul'da çarşamba ve perşembe günleri beklenen yağışlar, hafta sonu olası bir yağmur vorteksiyle daha da artabilir. Vatandaşların meteoroloji raporlarını yakından takip etmeleri önerilmektedir.

Bu özel ve nadir meteorolojik olayın farkında olarak, gerekli önlemleri almak ve en güncel İstanbul hava durumu raporlarını takip etmek büyük önem taşımaktadır.