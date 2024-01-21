İstanbul Havalimanları ve Yolcu Trafiğindeki Büyük Artış

İstanbul, dünya genelinde ve özellikle Türkiye'de havacılık sektörünün en önemli merkezlerinden biri olarak bilinir. Son yıllarda, bu şehrin havalimanlarındaki yolcu sayısı ve uçuş trafiği önemli ölçüde artış gösterdi. Kovid-19 salgınının etkisiyle azalan yolcu sayıları, 2022 yılı itibariyle hızla toparlanmaya başladı ve bu artış 2023 yılında da devam etti.

İstanbul Havalimanı'ndaki Rekor Yolcu Sayısı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin verilerine göre, İstanbul Havalimanı geçtiğimiz yıl iç hatlarda 18 milyon, dış hatlarda ise 58 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Bu rakam, havalimanının toplamda 76 milyon yolcu ağırladığı anlamına geliyor. 2022 yılında bu havalimanını 64 milyon kişi kullanmıştı, bu da geçen yıla göre yaklaşık %18'lik bir artışa işaret ediyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Yolcu Sayısındaki Artış

Sabiha Gökçen Havalimanı da benzer bir artış trendi gösterdi. Geçen yıl iç hatlarda yaklaşık 17 milyon, dış hatlarda ise 19 milyon yolcu bu havalimanını tercih etti. Toplamda 37 milyon yolcu ağırlayan havalimanı, önceki yıla göre %20'lik bir yolcu artışı kaydetti.

İstanbul Havalimanlarının Toplam Yolcu Sayıları

2023 yılında, İstanbul'un havalimanlarından toplamda 113 milyon yolcu seyahat etti. Bu, iç hatlarda 35 milyon, dış hatlarda ise 77 milyon yolcu anlamına geliyor. Önceki yılın yolcu sayısı 95 milyon iken, bu sayıya 2023'te 18 milyon daha eklendi ve %19'luk bir artış sağlandı.

Uçuş Sayılarındaki Artış

Yolcu sayılarıyla birlikte, İstanbul havalimanlarından yapılan uçuş sayıları da artış gösterdi. İstanbul Havalimanı'nda 2023 yılında toplam 506 bin uçuş gerçekleştirildi. Bu, iç hatlarda 126 bin, dış hatlarda ise 379 bin sefer demek. Önceki yıl 425 bin uçuş yapılmışken, bu sayı 2023'te %19 arttı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise geçen yıl 227 bin uçuş icra edildi, bu da önceki yıla göre %13'lük bir artışa işaret ediyor. Atatürk Havalimanı'nda ise 2023 yılında toplam 25 bin sefer yapıldı.