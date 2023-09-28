İstanbul Fuar Merkezi'nde Yeni Karavan Modelleri ve Mobil Evler Sergileniyor: Tiny Home Show ve Karavan Show Eurasia 2023

Tiny Home Show ve Karavan Show Eurasia, 27 Eylül itibariyle İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Bu etkinlikler, Birleşik Fuar A.Ş. (BİFAŞ) tarafından düzenleniyor ve bu yıl ikincisi gerçekleştiriliyor. İki farklı fuarda, yeni karavan modelleri ve tekerlekli mobil evler gibi turistik ürünler sergileniyor.

Bu etkinlikler, beş gün boyunca ziyaretçilere son teknolojik ürünleri tanıtma fırsatı sunuyor. Ayrıca, turizm profesyonelleri, seyahat severler ve doğa tutkunları için geniş bir katılımcı yelpazesi sunuyorlar.

Avrupa, Orta Doğu, Amerika ve Kuzey Afrika başta olmak üzere profesyonel alıcıların ağırlanacağı Tiny Home Show (Modüler, Mobil, Prefabrik Ev ve Yapıları) ile Karavan Show Eurasia (Kamp, Karavan Ve Ekipmanları Alternatif Turizm Fuarı) fuarlarına, 50 hedef ülke ve bölgeden 40 bini aşkın katılımcının ziyareti bekleniyor.

“FUAR, ULUSLARARASI UNVANA SAHİP OLDU”

Fuarın açılışında konuşan BİFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, 1 Ekim'e kadar kapıları açık olacak Karavan Show Eurasia ve Tiny Home Show Fuarları’ nın, hem minimal yaşam konsepti hem de karavan tatilciliği konusunda turizm profesyonellerine geniş bir konsept sunacağını söyledi. Vural; “İlk günden bugüne kadar bizlerden desteğini esirgemeyen influencer arkadaşlarımıza, bize bu yolda güvenen ve bizim fuarlarımıza katılımları ile destek olan KAİTED (Karavan İmalat ve Tedarikçiler Derneği)’ ne teşekkür ederim. Bu sene ikincisini düzenlediğimiz bu fuar, uluslararası unvana sahip oldu ve bundan sonraki dönemlerde uluslararası alım heyetlerinde ihracatı geliştirme fonundan destek alan bir fuar oldu. Bundan sonraki dönemde fuar takviminde Kamp -Karavan Eurasia Fuarı, uluslararası desteklerden faydalanan ve yabancı alım heyetlerinin olduğu bir fuar haline geldi. Sizlerin de desteği ile 2024 yılında üç hole büyüyen bir potansiyel ile bu fuarımızı beraber açacağız. Karavan ve Tiny House hayatı, son dönemlerde adeta bir yaşam felsefesi haline geldi. Bu kapsamda BİFAŞ Fuarcılık olarak doğal yaşam hayatını yaşamak isteyen herkese büyük bir organizasyon sunuyoruz. Karavan Show Eurasia artık uluslararası fuarlar statüsüne girdi. Yabancı alım heyetleri ile sektöre bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Gelecek yıl, fuarın daha da büyük bir alana taşıyacağız. Fuarın oluşumunda ve tanıtılmasında destek olan tüm sektör paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“GEÇEN YILA ORANLA 1,5 KATI BÜYÜME KAZANDIK”

BİFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Çetin ise fuarın bu yıl geçen yıla göre 1,5 kat büyüyerek yoluna devam ettiğini vurgulayarak; "Fuarımıza toplam 125 firma katıldı. Fuarımızı yaklaşık 28 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştiriyoruz. Birçok yeni ürün bu fuarda görücüye çıkıyor. Özellikle yaşadığımız deprem felaketi sonrasında yeni yaşam şekline daha fazla ilgi gösteriliyor. Tiny Home Show, geniş katılımcı yelpazesi ile yurt içi ve yurt dışından yatırımcılara, proje sahiplerine, işletmelere, mimarlara ve müteahhitlere en son teknoloji tasarım mobil küçük ev çözümlerini sunacak daha büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Karavan Show Eurasia ise sektör profesyonellerini alıcı ve üretici ile tek çatı altında buluşturan bu eşsiz platform olurken; macera turizmi, mağara turizmi, akarsu turizmi, balon turizmi, eko turizm, yayla turizmi, av turizmi gibi alternatif turizm firmaları ile iş birliklerini ve ticaret ivmesini arttırıyor olacak” ifadelerini kullandı.

FUARLAR, TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT

İstanbul Fuar Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Fora, fuarların sektöre ve özellikle düzenlendiği şehirlere sunduğu katkıya dikkati çekerek, şehirlerin ve fuarların arasında çok büyük bir etkileşim olduğunu söyledi. Fora; “ Fuarların lideri konumunda olan İstanbul; tarihi, lokasyonu, sosyal ekonomik seviyesi ve nüfusu ile fuar organizasyonu düzenlenmesi için önemli bir konumda yer alıyor. Fuarlar, İstanbul'un tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması, turizm potansiyelinin arttırılması ve ticaretinin geliştirilmesi için büyük bir fırsat. İFM' ye büyük ölçüde altyapı harcaması yaparak güvenli ve konforlu fuar alanlarından olmasını sağladık. Bu yıl 84 fuara ev sahipliği yaparak 300 salon kiralaması ile rekor kırdık. Bu rakamlara katkısı olanlara teşekkür ediyorum" dedi.

TURİZM ADINA YAPILAN GÜZEL ŞEYLER KARAVANLAR İLE GERÇEKLEŞİYOR

Ünlü tiyatrocu Taylan Erler, “ Karavancılığa, doğaya bir şey yapabiliyorsak bu noktada fuarlar önem kazanıyor. Onların sayesinde karavanlar, tiny house’ lar, kamp-karavan malzemeleri ön plana çıkıyor ve görücüye çıkan ürünler de inceleniyor.” açıklamasında bulundu.