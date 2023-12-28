İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Önemli Görev Değişiklikleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, son dönemde yapılan ara atamalarla önemli bir değişim sürecine girdi. Bu değişiklikler, İstanbul’un güvenlik yapısını doğrudan etkileyen, hem emniyet teşkilatının iç dinamiklerini hem de halkın güvenlik algısını şekillendiren kritik bir sürecin parçası.

Sarıyer ve Anadolu Yakası'nda Yeni Atamalar

Öncelikle, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev değişikliği yaşandı. Koray Şensoy, İstanbul’un Anadolu Yakası ilçelerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine terfi etti. Bu önemli görev değişikliği, Anadolu Yakası’nın güvenlik stratejisinde yeni bir dönemi işaret ediyor. Hüseyin Güleç ise Şensoy'un yerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı.

Esenler'de Yeni Bir Dönem

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde de benzer bir değişiklik yaşandı. Murat Uzun, Avrupa Yakası’nın ikinci bölge ilçelerinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı. Bu atama, Esenler ve çevresindeki güvenlik politikalarının yeniden şekillenmesi açısından önem taşıyor. Yerine Muhammet Ahmet Katipoğlu'nun getirilmesi ise Esenler’in emniyet yapısında yeni bir sayfa açıyor.

Adalar, Avcılar ve Kadıköy'de Müdürlük Değişiklikleri

Yeni görevlendirmeler kapsamında, Barış Çukur Adalar İlçe Emniyet Müdürü olarak atanırken, Aşkın Kılıçkeser Avcılar İlçe Emniyet Müdürü ve Necati Aktuğ Şahin Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlerine başladı. Bu üç ilçedeki değişim, İstanbul’un farklı bölgelerindeki güvenlik yapılanmasının dinamiklerini değiştirecek nitelikte.

Turizm ve Trafik Şubelerinde Önemli Atamalar

Ara atamalarla birlikte, Ercan Bilgili Turizm Şube Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına getirildi. Ayrıca, Gülseda Torun Eğitim Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. Gürol Dikyol, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı. Mehmet Baysal ise Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine başladı.