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İstanbul Ataşehir'de Yasa Dışı Silah Ticareti İddiası: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı, 3'ü Tutuklandı

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İstanbul Ataşehir'de Yasa Dışı Silah Ticareti İddiası: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı, 3'ü Tutuklandı
İstanbul Ataşehir'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda çeşitli silahlar, fişekler ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Ataşehir'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda çeşitli silahlar, fişekler ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ataşehir ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapan şüphelilerin yakalanması amacıyla bir çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında takibe alınan ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda şüpheliler C.C. ve Ö.R. gözaltına alındı.

Operasyonlarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 146 fişek, 6 şarjör, 5 şarjör yayı ve şarjör uzatma aparatı, namlu, silah imalatında kullanılan taşlama makinesi, elektronik zımpara makinesi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, ayrıca yasa dışı silah satışı için 11,260 lira karşılığında anlaşma sağladıkları S.Y. ve B.M.'yi, anlaşılan buluşma yerine geldikleri esnada gözaltına aldılar. Zanlıların adreslerinde de 2 ruhsatsız tabanca daha ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden C.C., Ö.R. ve S.Y., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. B.M.'nin işlemleri ise devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Operasyon, bölge halkı arasında büyük bir rahatlama yaratırken, yetkililer yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini açıkladılar.

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