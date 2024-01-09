Radyo Trafik Yolda istatistiklerine göre; İstanbul, Ankara ve İzmir’de 2023 yılında ana yollarda trafiği etkileyen 33 bin 405 kaza meydana geldi. Bu kazaların 15 bin 710’u İstanbul’da, 7 bin 402’si Ankara’da, 10 bin 293’ü İzmir’de gerçekleşti. İstanbul’da en çok kaza 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde olurken Ankara’da Anadolu Bulvarı, İzmir’de ise Hilal Köprüsü ilk sırada yer aldı.

Radyo Trafik, geride bıraktığımız 2023 yılının kaza istatistiklerini açıkladı.

Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulamasından alınan veriler doğrultusunda, İstanbul, Ankara ve İzmir’de 2023 yılı boyunca meydana gelen kaza sayısı ile en çok kazanın gerçekleştiği yerler belli oldu.

EN ÇOK KAZA SIRASIYLA İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ

Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulamasına, 2023 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir’den ana yollarda ve trafiği etkileyen toplam 33 bin 405 kaza bilgisi işlendi.

33 bin 405 kazanın 15 bin 710’u İstanbul’da gerçekleşti. Bu kazaların 43’ü ölümle sonuçlanırken bin 322 kazada ise yaralılar vardı. İzmir’de ise 10 bin 293 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 94’ü ölümlü, bin 443’ü yaralanmalı olarak kayda geçti. Ankara’da da toplam 7 bin 402 kaza meydana geldi. Bu kazalardan 20'si ölümlü, 359'u yaralanmalıydı.

EN ÇOK HANGİ AYDA KAZA OLDU?

İstanbul, Ankara ve İzmir’de 2023 yılında ana yollarda ve trafiği etkileyen kazalar aylara göre dağıtıldığında mayıs ayı dikkati çekiyor.

İstanbul’da 2023 yılında en çok kaza yapılan ayın mayıs olduğu görüldü. Mayıs ayında bin 508 kaza kayıtlara geçti. Kentte en az kaza yapılan ay ise şubat oldu. Şubatta toplam bin 13 kaza kaydedildi.

İzmir’de de mayıs ayı 962 kazayla en çok kazanın rapor edildiği ay olurken, 733 kazanın meydana geldiği şubat ayı en az kazanın yaşandığı aydı.

Ankara’da ise en çok kaza ekim ayında gerçekleşti. Ekim ayında 835 kaza kayda geçti. Şubat ise 331 kaza ile en az kaza işlenen ay oldu.

KAZA KARA NOKTALARI… EN ÇOK KAZA NEREDE GERÇEKLEŞTİ?

Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulaması verilerinin açıklanması ile İstanbul, Ankara ve İzmir’de en çok kazanın meydana geldiği yerler de belli oldu.

İstanbul’da, ana yollarda ve trafiği etkileyen kazaların en çok gerçekleştiği yerler şöyle:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü – 246 kaza

D100 Küçükçekmece - 207 kaza

D100 Haramidere – 193 kaza

D100 Merter - 163 kaza

FSM Köprüsü - 178 kaza

D100 İncirli – 149 kaza

TEM Dudullu – 140 kaza

D100 Şirinevler – 139 kaza

TEM Ispartakule – 138 kaza

TEM Halkalı – 135 kaza

Ankara’da, ana yollarda ve trafiği etkileyen kazaların en çok gerçekleştiği yerler şöyle:

Anadolu Bulvarı – 475 kaza

İstanbul Yolu – 367 kaza

Eskişehir Yolu – 347 kaza

Konya Yolu – 342 kaza

Ayaş Yolu – 284 kaza

Samsun Yolu – 267 kaza

Sanayi Bulvarı – 98 kaza

Havaalanı Yolu – 91 kaza

İzmir’de, ana yollarda ve trafiği etkileyen kazaların en çok gerçekleştiği yerler şöyle:

Hilal Köprüsü - 242 kaza

ESBAŞ Alt Geçidi – 234 kaza

DGM Köprüsü – 219 kaza

Gaziemir Alt Geçidi – 218 kaza

DGM-Hilal Köprüsü arası - 214 kaza

Tepecik Köprüsü - 196 kaza

Tepecik-Su kemerleri – 177 kaza

Pınarbaşı-Dökümcüler – 176 kaza

Bayraklı Tünelleri – 162 kaza

Ankara Caddesi yan yol – 155 kaza

EGM VE SBM İSTATİSTİKLERİ NE DİYOR?

Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulamasının kaza verileri, “ana yollarda” ve “trafiği etkileyen” kazaları kapsıyor. Ancak bu kriterler haricinde de İstanbul, Ankara ve İzmir’de gün içinde yüzlerce kaza meydana geliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı verilerine göre; 2023 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplam 189 bin 815 kaza meydana geldi. Bu kazaların 135 bin 389’u sadece hasarlı kazalardı, 54 bin 426 kazada ise ölü ya da yaralılar vardı. Bu kazalar sonucu 449 kişi yaşamını yitirirken 72 bin 125 kişi de yaralandı.

Öte yandan, meydana gelen her kaza emniyet istatistiklerine yansımıyor. Özellikle kent içinde meydana gelen hasarlı kazalarda taraflar aralarında kaza tespit tutanağı düzenleyerek kaza sürecini emniyet birimlerine yansımadan sonlandırabiliyor. Bu veriler de hesaba katıldığında kentlerdeki kaza sayısı daha da artıyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) verilerine göre; İstanbul, Ankara ve İzmir’de 2023 yılında 377 bin 706 kaza tespit tutanağı düzenlendi.